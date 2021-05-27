Zelenskiy ile von der Leyen, Donbas ve AB-Ukrayna ilişkilerini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Donbas ve AB-Ukrayna ilişkilerini telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Donbas ve AB-Ukrayna ilişkilerini telefonda görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar Ukrayna'nın doğusundaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, Donbas krizinin çözümüne ilişkin Minsk anlaşmasının maddelerinin yerine getirilmesi gerektiğini teyit ederek görüşmede AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan destek yinelendi. Zelenskiy ve von der Leyen, Kırım Platformu kapsamında iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca taraflar görüşmede, AB ile Ukrayna arasında Kapsamlı Serbest Ticaret anlaşmasının revizyonu, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı temini ve Ortak Havacılık Alanı Anlaşması konularını da ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz