Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
 - Güncelleme:
Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler, krizin barışçıl yollarla çözümü, ayrıca krizle ilgili bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bu, Ukrayna- Rusya savaşının başlangıcından bu yana Al Sani ile Zelenskiy arasındaki üçüncü görüşme oldu.

Al Sani, Zelenskiy ile 24 Şubat'ta yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya çatışmasında taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title