Zelenskiy dünya liderlerine sitem etti: "13 gündür sadece söz veriyorsunuz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna hava sahasını kapatma konusunda elini taşın altına koymayan ülke liderlerine sitem ederek, "13 gündür sadece söz veriyorsunuz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 13 gündür süren Rusya saldırılarına yönelik yeni bir konuşma yayınladı. Konuşmasında çarpıcı ifadeler kullanan Zelenskiy, dünya liderlerine sitem etti ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değindi.

"BİR ÇOCUK SU İÇEMEDİĞİ İÇİN HAYATINI KAYBETTİ"

Rusya'nın saldırıları sebebiyle insanların temel gıda ihtiyaçlarına erişememelerinden örnek veren Zelenskiy, "Bu günde biz kadınlarımızın, annelerimizin, babaannelerimizin gününü kutlarız. Ama ülkede bu kadar ölüm varken ve savaş devam ederken bugün sizin bu gününüzü kutlayamayacağım. İşgalciler yeniden Sumi'yi uçaklarla bombaladı. Mariupol işgalciler için herhangi bir tehlike oluşturmazken o şehri de abluka altına aldılar. Bilerek elektriği kesiyorlar ve şehre yardım girişlerini engelliyorlar. Su içemediği için bir çocuk hayatını kaybetti. Beni duydunuz mu partnerlerimiz? Bir çocuk 2022 yılında su içemediği için hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

"13 Gündür Sadece Söz Veriyorsunuz"

Telefonda görüştüğü dünya liderlerinin yardım tekliflerinin sadece lafta kaldığını belirten Zelenskiy, "Rusya 13 günde kaybettiği hava araçlarını geçtiğimiz 30 yıl boyunca kaybetmedi. Siz, 13 gündür hava sahasının kapatılacağına dair sözler veriyorsunuz. Ölümlerin birinci suçlusu Ruslar ama sorumluluk Ukrayna hava sahasını kapatmaya söz verenlerdedir. Bundan dolayı yüzlerce insan hayat ve ölüm çizgisi arasında. Mariupol'de oluşturulan insani koridor işe yaramadı. O şehre tahliyeler için otobüsler, insani yardım tırları gönderdik. Şoförler, saldırı altında kalabileceklerini biliyorlardı. Bu insanları vurursanız tüm dünyanın gözü önünde olmuş olur. İnsani olmayan komutları, emirleri verenler ağır şekilde yargılanacak. Bu bir katliamdır. Partnerlerimizle konuşarak yardımlarını almaya devam edeceğim. Birçok kişiyle konuştum ve bizim çözemeyeceğimiz, onların insani duygularına kalmış durumlar var. Dünya bize Ukrayna hava sahasını kapatmak için yardım etmek zorunda ve bu da onların insanlığını gösterecek" ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜN BİR BAHAR"

Kiev sokaklarını göstererek başka bir görüntü yayınlayan Zelenskiy, "Kar yağdı. İşte böyle üzücü bir bahar. Ama olsun herkesi yeneceğiz" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel