Zelenskiy: "Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Avrupalı ortaklarımızın desteğine bağlı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zelenskiy: "Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Avrupalı ortaklarımızın desteğine bağlı"

Zelenskiy: 'Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Avrupalı ortaklarımızın desteğine bağlı'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinin ülkesine dahil edilmesinin Rusya ve Avrupa ülkelerine bağlı olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinin ülkesine dahil edilmesinin Rusya ve Avrupa ülkelerine bağlı olduğunu söyledi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen "Ukrayna 30. Devlet Merkez Gücünün Azaltılması" forumunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da yerel yönetimin güçlendirilmesine yönelik reform sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, bu sürecin ülkesi için olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, uzun süre siyasi koşullar nedeniyle devletin merkezi gücünün azaltılması konusunda hızlı hareket edemedi. Bunun yapılması için siyasi irade ve yetkiler ile bütçenin Ukrayna'daki topluluklar ile paylaşılması konusunda istek yoktu." dedi.

Donbas meselesi çözümünün yerel sorunlara bağlı olmadığına işaret eden Zelenskiy, "Minsk anlaşmalarında olduğu gibi Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Normandiya Formatı üyesi olan Avrupalı ortaklarımızın desteği ve baskısına bağlıdır." dedi.

Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Liderler Zirvesi'nin yapılmasından yana olduklarını dile getiren Zelenskiy, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zelenskiy: "Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Avrupalı ortaklarımızın desteğine bağlı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:05:22. #1.14#

title