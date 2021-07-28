Zelenskiy: "Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Avrupalı ortaklarımızın desteğine bağlı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinin ülkesine dahil edilmesinin Rusya ve Avrupa ülkelerine bağlı olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinin ülkesine dahil edilmesinin Rusya ve Avrupa ülkelerine bağlı olduğunu söyledi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen "Ukrayna 30. Devlet Merkez Gücünün Azaltılması" forumunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da yerel yönetimin güçlendirilmesine yönelik reform sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, bu sürecin ülkesi için olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, uzun süre siyasi koşullar nedeniyle devletin merkezi gücünün azaltılması konusunda hızlı hareket edemedi. Bunun yapılması için siyasi irade ve yetkiler ile bütçenin Ukrayna'daki topluluklar ile paylaşılması konusunda istek yoktu." dedi.

Donbas meselesi çözümünün yerel sorunlara bağlı olmadığına işaret eden Zelenskiy, "Minsk anlaşmalarında olduğu gibi Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Normandiya Formatı üyesi olan Avrupalı ortaklarımızın desteği ve baskısına bağlıdır." dedi.

Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Liderler Zirvesi'nin yapılmasından yana olduklarını dile getiren Zelenskiy, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu