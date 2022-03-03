Zelenskiy'den, Ukrayna'nın hava sahasını kapatmayan NATO'ya eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna anlam veremediğini belirterek, "Sizin hava sahasını kapatmanız için kaç insanın patlaması, kaç kol, bacak ve kafanın uçması lazım." eleştirisinde bulundu.

Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'ya verilen destekler için teşekkür eden fakat bu desteklerde geç kalındığını belirten Zelenskiy, "Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya, kendi gücünü göstermeliydi." dedi.

Ülkesinin hava sahasının kapatılmasını istediklerini bildiren Zelenskiy, NATO'nun bu konudaki tutumuna anlam veremediğini ifade etti.

Zelenskiy, şunları söyledi:

"Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor. Eğer hava sahasını şimdi kapatamıyorsanız o zaman bir tarih verin. Sizin hava sahasını kapatmanız için kaç insanın patlaması, kaç kol, bacak ve kafanın uçması lazım."

Ukrayna'nın savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Uçaksız bir şey yapamıyoruz. Bu durum çok insanın hayatına mal oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Putin, bizden ne istiyorsun?"

Zelenskiy, Putin'e, "Bizden ne istiyorsun? Toprağımızdan git. Şimdi gitmek istemiyorsan, benimle müzakere masasına otur. Zamanın var, benimle otur ama Macron ve Scholz'la olduğu gibi 30 metre aralı olmasın. Ben senin komşunum. Isırmam. Ben normal bir adamım, otur benimle konuş. Neyden korkuyorsun? Biz, kimseyi tehdit etmiyoruz, biz terörist değiliz. Bankaları ve başkalarının topraklarını ele geçirmiyoruz." şeklinde seslendi.

Basın toplantısında Rus annelere de çağrıda bulunan Zelenskiy, "Bu çocuklar, buraya öldürmeye geldi. İstiyorum ki; anneleri bunu anlasın ve gelip çocuklarını alsın. Hatta hayatını kaybeden çocukların da anneleri gelsin. Biz bu annelere her türlü olanağı sağlayacağız. Anneler, lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." diye konuştu.