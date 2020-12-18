Zelenskiy'den Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği için teşekkür
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Zelenskiy'den Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği için teşekkür

18.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:28
Zelenskiy'den Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği için teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul ettikten sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanları ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür eden Zelenskiy, 2021'in başında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyine hazırlandıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kiev'de buluşmaktan memnun olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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