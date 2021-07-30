Zelenskiy'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için destek mesajı Açıklaması
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Zelenskiy'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için destek mesajı Açıklaması

Zelenskiy'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için destek mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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