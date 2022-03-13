Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı - Haberler

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Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Artık yarım kararlar veya yarım tonlar olamaz. Sadece siyah ve beyaz vardır, iyi ya da kötü. ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı çocukları ve kadınları öldürmesi için kanlı Rus saldırganını destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle, SAP, Rusya'ya ürün sağlamayı bırakın, savaşı durdurun." ifadesini kullandı.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 4 Mart'ta Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu. Oracle da 3 Mart'ta, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Microsoft, Ukrayna, Oracle, Rusya, Güncel, Haberler

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