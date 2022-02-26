Zelenskiy'den, BMGK'da kendilerine destek veren ülkelere teşekkür - Haberler

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Zelenskiy'den, BMGK'da kendilerine destek veren ülkelere teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Zelenskiy'den, BMGK'da kendilerine destek veren ülkelere teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından ABD ve Arnavutluk, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınama" tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) sunmuştu. Tasarı, Rusya'nın veto etmesiyle kabul edilmezken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, oylamanın ardından tasarıya destek veren ülkelere teşekkür mesajı yayınladı. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tasarıya destek veren Arnavutluk, Brezilya, Fransa, Gabon, Gana, İrlanda, Kenya, Meksika, Norveç, İngiltere ve ABD'nin bayraklarını kullanarak bu ülkelere teşekkür etti. Zelenskiy, Rusya'nın vetosunun Avrupa haritası üzerinde kara bir kan lekesi bıraktığını belirtirken, "Savaş karşıtı koalisyon hemen harekete geçmeli!" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşmiş Milletler, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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