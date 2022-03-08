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Zelenskiy'den Biden'a yaptırım teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zelenskiy'den Biden'a yaptırım teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasaklayan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasaklayan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 13'üncü gününde ABD, Rusya'dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasakladığını duyurmuştu. ABD'nin kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, "Putin'in savaş makinesinin kalbine saldıran ve ABD pazarından petrol, gaz ve kömürü yasaklayan ABD'ye ve Joe Biden'ın kişisel liderliğine müteşekkiriz. Diğer ülkeleri ve liderleri takip etmeye teşvik edin" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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