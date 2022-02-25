Zelenskiy: "Biz Hepimiz Buradayız, Bağımsızlığımızı ve Devletimizi Koruyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy: "Biz Hepimiz Buradayız, Bağımsızlığımızı ve Devletimizi Koruyoruz"

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Zelenskiy: "Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.

- Zelenskiy: "Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarının ortasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, "Herkese iyi akşamlar. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı burada, Başbakan Şmigal burada, Devlet Başkanlığı Başdanışmanı burada, Devlet Başkanı da burada. Biz hepimiz buradayız. Askerlerimiz burada. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz. Böylede devam edeceğiz. Yaşasın koruyucularımız, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Biz Hepimiz Buradayız, Bağımsızlığımızı ve Devletimizi Koruyoruz

Zelenskiy: Biz Hepimiz Buradayız, Bağımsızlığımızı ve Devletimizi Koruyoruz

Zelenskiy: Biz Hepimiz Buradayız, Bağımsızlığımızı ve Devletimizi Koruyoruz

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Hükümet, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

title