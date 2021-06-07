Zelenskiy, Biden-Putin görüşmesi öncesi Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zelenskiy, Biden-Putin görüşmesi öncesi Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti

Zelenskiy, Biden-Putin görüşmesi öncesi Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı projesine yönelik yaptırımları kaldırma kararına "hoş olmayan şekilde" şaşırdıklarını belirterek, 16 Haziran'daki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi öncesi Biden'la buluşmaya...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı projesine yönelik yaptırımları kaldırma kararına "hoş olmayan şekilde" şaşırdıklarını belirterek, 16 Haziran'daki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi öncesi Biden'la buluşmaya hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy, American haber sitesi Axios'a verdiği röportajda, ABD'nin Kuzey Akım-2 projesi için yaptırımları kaldırma kararını değerlendirdi.

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımları kaldırma kararına "hoş olmayan şekilde" şaşırdıklarını söyleyen Zelenskiy, Biden ile nisanda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde farklı yönde bir sinyal aldığını hatırlattı.

Zelenskiy, ABD'nin projeyi durdurabilecek tek güç olduğuna inandığını, projenin sadece Avrupa'nın güvenliği için değil ABD için de bir tehdit olduğunu anlattı.

Basketbolcu Michael Jordan'ın rakiplerini tuzağına çekmek için güçsüz gibi davrandığına ve sonra taktik değiştirip galip geldiğine dikkati çeken Zelenskiy, Biden'ın siyasetteki Jordan olduğuna hala inandığını ve bu kararının taktiğinin bir parçası olduğuna inanmak istediğini kaydetti.

Rusya konusunu iyi bildiklerini vurgulayan Zelenskiy, bu nedenle müzakere gerçekleştirmenin önemli olduğunu aktardı.

Zelenskiy, müzakerenin olup olmayacağının Biden'ın vereceği bir karar olduğunu dile getirerek, "Ukrayna anayasasının garantörü olarak her an uçağa atlayıp Ukrayna'yı savunmaya hazırım, (Putin ile) görüşmesi öncesi onunla buluşup tüm detayları ele almaya hazırım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Washington'da havada panik anları! ABD'nin iki numarası Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
Washington'da havada panik anları! ABD'nin iki numarası Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Demet Akalın Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zelenskiy, Biden-Putin görüşmesi öncesi Biden'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:33:26. #1.15#

title