- Zelenskiy: "Avrupalılar, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapmalılar"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın durdurulması için Avrupalıların, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının 14. gecesinde yeni mesajlar verdi. Bugün Mariupol'de Rus roketlerinin hastaneyi hedef almasını hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna 14 gündür düşmana direniyor. Bugün saldırganlar Mariupol'da bir doğum hastanesine ateş açtı. Şu anda 17 kişinin yaralandığı biliniyor. Binadaki bloklar halen kaldırılmaktadır. İşgalcilerin Mariupol ile yaptığı her şey vahşetin ötesinde. Avrupalılar! Ukraynalılar! Mariupol sakinleri! Bugün, işgalcilerin topraklarımıza getirdiği tüm kötülükleri yansıtan Rusya'daki bu savaş suçunu kınamak için birlik olmalıyız" dedi.

Savaşın durması için Avrupa'nın Rusya'ya müzakere masasına oturmasına yönelik baskı yapması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Avrupalılar! Ukraynalılara neler olduğunu görmediğini söyleyemezsin. Mariupol'a ne oldu? Avrupalılar Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmalı ki artık bu soykırımı sürdürme fırsatına sahip olmasın. Avrupalılar, müzakere masasına oturması ve bu acımasız savaşı sona erdirmesi için Rusya'ya baskı yapmalıdır. Hava sahasını kapatmaları için batılı liderleri cesaretlendirmeliyiz ki işgalin ilk gününde yapması gereken şeyi şimdi yapmaları için" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy açıklamalarının sonunda 3 insani koridordan toplamda 35 kişinin tahliye edildiğini yarın 6 insani koridordan tahliyelere devam edileceğini aktardı.