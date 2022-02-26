Zelenskiy: "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy: "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından sürekli olarak sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Azerbaycan'dan da arabuluculuk teklifi geldiğini açıkladı. Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti." ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Zelenskiy, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title