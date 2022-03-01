Zelenskiy: "5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı" - Haberler

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Zelenskiy: "5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı"

AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerektiğini belirterek "5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerektiğini belirterek "5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle "sert" şekilde saldırdığını belirten Zelenskiy, "Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022'de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'deki elektrik santralini vurmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Zelenskiy: 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı

Zelenskiy: 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı

Zelenskiy: 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı

AA - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Füze, Güncel, Haberler

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