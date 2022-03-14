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Zelenski Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Askerlerin nasıl olduklarını soran Zelenski, bir an önce iyileşmelerini diledi. Zelenski askerlere nasıl yardımcı olabileceklerini de sordu. Askerler kendilerine iyi bakıldığını söylediler. Zelenski ziyareti sırasında askerlerin yükü omuzlarında taşıdığını da kaydetti.

DailyMotion.com / Güncel

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Haberler

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