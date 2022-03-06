Zelenski: Vinnytsia Havaalanı 8 füzeyle tamamen tahrip edildi

? Ukrayna Parlamentosu bugün yaptığı açıklamada, Lviv ile Kiev arasında bulunan Vinnytsia Havaalanını'nın Rusya tarafından 8 füzeyle tamamen tahrip edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olayı aynı zamanda kendi resmi kanalından da teyit etti.