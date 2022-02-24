Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı, şehirlerimizin her karışını desteklemeye hazır olun" dedi.

Zelenski "Ellerinde silahlarla toprak savunmasının bir parçası olarak ülkemizi savunmaya hazır olan tüm Ukrayna vatandaşlarına yönelik yaptırımları kaldıracağız" dedi.

Devlet Başkanı Zelenski "2.Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası'nın yaptığı gibi, Rusya sabah devletimize haince saldırdı. Bugün itibariyle ülkelerimiz dünya tarihinin farklı taraflarındadır. Rusya bir kötülük yoluna girdi, ancak Ukrayna kendini savunuyor ve Moskova ne düşünürse düşünsün özgürlüğünden vazgeçmeyecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya