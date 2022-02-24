Zelenski: Ruslar Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Rus işgal güçleri Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Rus işgal güçleri Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor. Kuvvetlerimiz, 1986 trajedisi tekrarlanmasın diye canlarını veriyor" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Dünya