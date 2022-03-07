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Zelenski Musk'la İnterneti Görüştü

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski SpaceX'in başkanı Elon Musk'la Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski SpaceX'in başkanı Elon Musk'la Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski, görüşme sonrası Ukrayna'nın gelecek hafta daha fazla Starlink uydu internet bağlantısı alacağını söyledi. Zelenski, Twitter mesajında Musk'a minnettar olduğunu söylediğini belirtti. Zelenski, Musk'ı savaş sonrası Ukrayna'ya da davet etti

DailyMotion.com - Güncel

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