Zelenski, Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı - Haberler

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Zelenski, Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus işgalinin yoğun yaşandığı Mariupol'de saldırılar sonucunu harabeye dönen doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı.

? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus işgalinin yoğun yaşandığı Mariupol'de saldırılar sonucunu harabeye dönen doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı. Zelenski, saldırıları kınadığını belirtti.

Zelenski, Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Zelenski, Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Zelenski, Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Zelenski, Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Volodimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Doğum, Dünya, Güncel, Haberler

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