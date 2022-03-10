Zelenski, Mariupol'de doğum hastanesine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus işgalinin yoğun yaşandığı Mariupol'de saldırılar sonucunu harabeye dönen doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı.
? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus işgalinin yoğun yaşandığı Mariupol'de saldırılar sonucunu harabeye dönen doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı. Zelenski, saldırıları kınadığını belirtti.