Zelenski Kiev'de kalmaya devam edeceğini ve saklanmadığını açıkladı - Haberler

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Zelenski Kiev'de kalmaya devam edeceğini ve saklanmadığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Zelenski Kiev'de kalmaya devam edeceğini ve saklanmadığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yarısından sonra görüntülü yaptığı açıklamada "Kiev'de kalıyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yarısından sonra görüntülü yaptığı açıklamada " Kiev'de kalıyorum. Bankova Caddesi'nde. Saklanmıyorum. ve kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenski açıklamasında "Bildiğiniz gibi bizim bir deyiş vardır; Pazartesi zor bir gündür. Ülkede savaş var, yani her gün Pazartesi. Her günün ve her gecenin böyle olduğu gerçeğine alıştık. Bugün mücadelemizin, savunmamızın 12'inci günü.  Hepimiz sahadayız, hepimiz çalışıyoruz. Herkes olması gerektiği yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim benimle" dedi.Kiev'de bir ekmek fabrikasının ve Jitomir'de bir kilisenin tahrip edildiğini belirten Zelenski, sözlerine şöyle devam etti "Şimdi söyleyeceğim şu ki; burada kalıyorum. Kiev'de kalıyorum. Bankova Caddesi'nde. Saklanmıyorum. ve kimseden korkmuyorum."

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Volodimir Zelenskiy, Pazartesi, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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