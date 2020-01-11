: Zelenski: iran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak

11.01.2020 23:33 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:37

Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak

Deniz BERKTAY, KİEV (DHA)- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek İran'ın Ukrayna'dan özür dilediğini ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelenski, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmenin ardından yayımladığı video konuşmasında, İran yönetiminin Ukrayna'dan ve Ukrayna halkından özür dilediğini, uçağın füzeyle vurulduğunu kabul ettiğini ve tazminat ödeyeceğini ifade ettiğini aktardı. Ukrayna yönetiminin olaydan sonra son derece etkin davrandığını dile getiren Zelenski, uçağın düşmesinin ardından Ukrayna'da farklı branşlardan en önde gelen 45 kişilik bir uzman ekibinin İran'a, olay mahalline giderek yoğun bir inceleme yaptıklarını ve böylelikle olayın nedenlerinin gizlenmesine imkan bırakmadıklarını söyledi. Ukrayna yönetiminin olayın ardından hem İran yetkilileriyle hem de dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle irtibata geçtiğine değinen Zelenski, bu sayede uluslararası toplumun da Ukrayna'nın yanında durduğunu ve bugünkü sonucun alınmasını sağladığını dile getirdi. Zelenski, bu konuda özellikle ABD, Kanada ve İngiltere liderlerine teşekkür ettiğini ifade etti.

"UKRAYNA DÜNYANIN HER YERİNDEKİ VATANDAŞINI KORUYACAKTIR"

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Ukrayna'ya getirileceğini, böylelikle sevdikleriyle vedalaşma imkanına sahip olacağını dile getiren Zelenski, Ukrayna yönetiminin insan hayatı konusunda her türlü hassasiyeti göstereceğini, zira insan hayatının dünyadaki bütün devletler, hükümetler ve siyasetçiler için en temel öncelik olması gerektiğini ifade etti. Olayın ardından Ukrayna Başsavcılığı'nın olayda sorumluluğu olanlarla ilgili dava açtığını, Ukrayna yönetiminin olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi için gerekli adımları atmaya başladığını belirten Zelenski, 'Burada bir kez daha ilan etmek istiyorum ki, biz Ukraynalılar'a sadece güvenlik duygusunu değil, aynı zamanda, bu gezegenin hangi köşesinde olurlarsa olsunlar onları koruyacağımız konusunda güven hissini yeniden kazandıracağız' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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