Zelenski, Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaretini Donbass'a yaptı

Ukrayna'da yeni seçilen devlet başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk ziyaretini Donbass bölgesine yaptı.





Günü birlik ziyaret kapsamında Luhansk oblastında Schastya şehrini de ziyaret etti. Basın bürosundan yapılan açıklamada Zelenski'nin sıcak bölgelerdeki noktaları da ziyaret ederek görevli askerler ile görüştüğü belirtildi. Donbass, Rusya'nın desteklediği, bağımsızlıklarını ilan eden Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında zaman zaman çatışmaların da yaşandığı bir bölge.

Kaynak: DHA