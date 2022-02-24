Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri altyapısına ve sınır noktalarına saldırı başlattığını, ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında sosyal medyadan halka seslendi. Rusya'nın Ukrayna'nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Zelenski, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Vatandaşlara sakin olmaları ve evde kalmaları çağrısı yapan Zelenski, "Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor, tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kiev'de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya