Zelenski: Annemi evde oturmaya ikna ettim Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendi annesini evden dışarı çıkmamaya ikna ettiğini belirterek, vatandaşları kendi aile büyüklerini aynı konuda ikna etmeye çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendi annesini evden dışarı çıkmamaya ikna ettiğini belirterek, vatandaşları kendi aile büyüklerini aynı konuda ikna etmeye çağırdı.

Zelenski, ulusa hitaben yaptığı konuşmada, kendi annesinin ilk olarak salgın nedeniyle evde oturma fikrine soğuk baktığını ve alışverişte en iyi meyve-sebzeyi kendisinin seçtiğini söyleyerek buna itiraz ettiğini söyledi. Zelenski, buna rağmen annesini en sonunda zorunlu haller dışında evden çıkmamaya ikna ettiğini ifade etti.

Zelenski, Ukraynalılara da çağrıda bulunarak; ileri yaşlardaki akrabalarını sürekli arayıp ihtiyaçlarını öğrenmeleri, onlara yardımcı olmaları ve onlara, internet üzerinden alışveriş yapmayı öğretmeleri çağrısında bulundu.Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, bu sabah itibariyle koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı da 26'ya yükseldi.

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-Zelenski'nin açıklamaları

Kaynak: DHA