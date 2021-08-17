Zelal Şengür, ikinci profesyonel maçına çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zelal Şengür, ikinci profesyonel maçına çıkacak

Zelal Şengür, ikinci profesyonel maçına çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ'ın başarılı kick boks sporcusu Zelal Şengür, profesyonel kariyerindeki ikinci maçına Ankara'da çıkacak.

Elazığ'ın başarılı kick boks sporcusu Zelal Şengür, profesyonel kariyerindeki ikinci maçına Ankara'da çıkacak.

Uzun yıllar milli takım ve Elazığ adına kick boks maçlarına çıkarak sayısız madalyalar kazanan Zelal Şengür, yaklaşık 3 ay önce başladığı profesyonel boks kariyerinde ikinci maçına çıkacak. OFC Fight Club tarafından Ankara Sincan Belediyesi'nin destekleri ile 21 Ağustos'ta düzenlenecek olan organizasyonda 56 kiloda Zelal Şengür'ün rakibi Melis Nazlıcan Talun olacak. Efsanevi boksör Sinan Şamil Sam adına düzenlenen organizasyon canlı olarak yayınlanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Tanju Özcan Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Mustafa Er Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zelal Şengür, ikinci profesyonel maçına çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:47:33. #1.15#

title