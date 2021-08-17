Zelal Şengür, ikinci profesyonel maçına çıkacak

Elazığ'ın başarılı kick boks sporcusu Zelal Şengür, profesyonel kariyerindeki ikinci maçına Ankara'da çıkacak.

Elazığ'ın başarılı kick boks sporcusu Zelal Şengür, profesyonel kariyerindeki ikinci maçına Ankara'da çıkacak.

Uzun yıllar milli takım ve Elazığ adına kick boks maçlarına çıkarak sayısız madalyalar kazanan Zelal Şengür, yaklaşık 3 ay önce başladığı profesyonel boks kariyerinde ikinci maçına çıkacak. OFC Fight Club tarafından Ankara Sincan Belediyesi'nin destekleri ile 21 Ağustos'ta düzenlenecek olan organizasyonda 56 kiloda Zelal Şengür'ün rakibi Melis Nazlıcan Talun olacak. Efsanevi boksör Sinan Şamil Sam adına düzenlenen organizasyon canlı olarak yayınlanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı