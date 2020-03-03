Zeki solist arıyorum

03.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:23

Başarılı müzik adamı eser konusunda sıkıntı çekmediğini solist bulma konusunda zorlandığını ifade etti. Müzik dünyasının sanat kavramından uzaklaştığını ve show ağırlıklı işlerle yüründüğünü sözlerine ekleyen Meriç Demir "Şarkıyı yorumlayacak solistte eskiden sadece ses güzelliği ve yorumcu özelliği yeterliydi, daha sonra fiziki güzellik buna eklendi bugün ise show dünyasına hizmet eden müzikte zeki olmakta çok önemli, biri eksik oldumu şarkınız çöp oluyor. Yaptığım yeni eserler için feat yapacağım solisti 3 aydır bulamadım, elimdeki şarkılar star onları taşıyacak solist arıyorum" dedi. Şarkıcı enflasyonu yaşanan bir piyasada usta müzik adamı Meriç Demir'in, kıstaslarına uygun solist bulamaması, hayli düşündürücü bir durum.

Kaynak: Bültenler