Zeki Müren vefatının 23. yılında kabri başında anıldı

24.09.2019 12:54

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

"Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine sanatçının yakınları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile hayranları katıldı.

Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, törende yaptığı konuşmada, vakıfların yöneticilerine ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Lisenin öğretmenlerinden Nermin Aydın ise Müren'in sanatını en üst seviyede icra eden bir sanatçı olduğunu söyledi. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra Müren'in insanlara da çok önem verdiğine dikkati çeken Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu özelliğini güzide iki vakfa tüm mal varlığını bırakarak hissettirmiş ve göstermiştir. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim imkanı sağlamak, şehitlerimiz ve gazilerimizin yakınlarına ve çocuklarına destek vermek amacıyla değerli insan ve büyük sanatçı Zeki Müren'in tüm mal varlığını bağışladığı TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yaptırılan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde bugüne kadar bin 740 öğrenciye eğitim verilmiştir. Zeki Müren toplumumuza ilham vermeye devam ederken yaptığı bağışla topluma örnek, öğrencilerimize de eğitim güneşi olmuştur."

Daha sonra, Zeki Müren anısına Emirsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA