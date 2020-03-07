Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle kaç yaşında, nereli? Zeki Murat Göle hayatı ve biyografisi! Zeki Murat Göle kariyeri!

07.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:33

Fenerbahçe'de henüz Ersun Yanal'ın yerine bir teknik direktör getirilmediği için Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Denizlispor maçında sarı-lacivertlilerin başında Zeki Murat Göle olacak. Peki, Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle kaç yaşında, nereli? Zeki Murat Göle hayati ve biyografisi! İşte, Zeki Murat Göle kariyeri!

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle doğum tarihi: 26 Eylül 1979

Zeki Murat Göle kaç yaşında: 40 yaşında

Zeki Murat Göle nereli: Doğduğu il, İstanbul

ZEKİ MURAT GÖLE FENERBAHÇE'DE NE ZAMAN GÖREVE BAŞLADI?

Zeki Murat Göle, kariyerine 13 Ekim 2008 yılında Fenerbahçe'de başladı. Zeki Murat Göle, 2014/ 2015 sezonunda, 18 Ağustos 2014'te Fenerbahçe A takımında göreve başlamıştır.

12 YILDIR FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPIYOR

41 yaşındaki Zeki Murat Göle, kariyerine 13 Ekim 2008 yılında Fenerbahçe'de başladı. Gençler Ligi antrenörü olarak görevine başlayan Göle, 1 sezonluk sözleşmesinin ardından yeni sözleşmeye imza attı. 4 Ağustos 2009'da Gençlik Gelişim Antrenörü olan genç antrenör, bu sözleşmesinin de bitmesinin ardından 16 Ağustos 2010'da A2 Ligi Antrenörü olarak sözleşme imzaladı. 2012/13 sezonu sonuna kadar görevine devam eden Göle, 2013/14 sezonunda ise BGGL U16 Teknik Sorumlusu oldu.

2 HAFTA BOYUNCA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

Zeki Murat Göle, 2014/15 sezonuyla birlikte profesyonel takım antrenörü göreviyle A takıma yükseltildi. UEFA A Lisansı da bulunan Zeki Murat Göle'nin talimatlar gereği 2 hafta boyunca takımın başında maçlara çıkma hakkı bulunuyor.

41 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe kariyerinde Vitor Pereira, Dick Advocaat, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile çalıştı.

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