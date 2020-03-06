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BBC

Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında yönetecek teknik adam

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirileceği yönündeki haberleri yalanladı.

06.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:00
Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında yönetecek teknik adam

, Ersun Yanal'ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine 'nın getirileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oynanacak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımın başında antrenör Zeki Murat 'nin olacağı açıklandı.

Açıklamada, "Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır" denildi.

Zeki Murat Göle kimdir?

Yukatel Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu.

Fenerbahçe'de 11 farklı teknik direktörle de çalışan Göle, kulüpteki kariyerine 2008 yılında Süper Gençler Ligi antrenörü olarak başladı.

2014 yılına kadar alt yapının çeşitli kademelerinde görev alan Göle, 2015'te profesyonel olarak A takım antrenörlüğü yapmaya başladı.

Daha önce gençlik gelişim antrenörlüğünün yanı sıra A2 Lig antrenörü olarak da görev yapan Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor.

BBC
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