Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA, - Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadıklarını, bundan dolayı da üzüldüğünü ve büyük utanç duyduğunu söyledi.Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle şunları söyledi: "Öncelikle psikolojik durumumuzdan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe ruhunu bu akşam hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ben kendi adıma bundan çok büyük utanç duyuyorum ve üzülüyorum. Böyle bir oyun beklemiyordum açıkçası. İlk yarıda yüzde 68, ikinci yarıda yüzde 72 topa sahip olduk. Ama her zaman topa sahip olmanın yeterli olmadığını gösteren bir maçtı bugünkü maç. Sonuçta bu topa sahip olurken daha çok hareketli olmanız gerekiyor. Biz açıkçası bugün hiçbir şey üretemedik. Ofansif anlamda da hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şeyi doğru bir şekilde sahaya yansıtamadık. Psikolojik olarak da enerjimiz çok düşüktü. Mücadele gücümüz zayıftı. Karşımızda buna zıt olarak da çok dirençli ve mücadele gücü yüksek olan bir takım vardı. Konyaspor'u da bu açıdan tebrik ediyorum. Zor bir süreç. Fenerbahçe'nin alışık olmadığı tarihinde çok nadir rastlanan bir süreci yaşıyoruz. 8 maçtır kazanamıyoruz. Ama tarihte her zaman Fenerbahçe bu zorlukları aşmıştır. Bunları olumlu yöne çevirmiştir. İnşallah bu da en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Saha içerisinde tepki ve reaksiyon veremiyoruz. Organize olamıyoruz. Bununla alakalı bir şey. Konyaspor'un içinde bulunduğu durum var. Sonuçta düşme potasındalar. Bir reaksiyon vermek zorundalar. Çok ekstra güç harcayarak bu maçı tamamladılar. Tabi onun da yapmış oldukları ekstra savunmanın da etkileri olabilir."JAILSON'UN PERFORMANSIJailson'un defansta yaptığı hatalar üzerine sorulan bir soruya da cevap veren Göle, "Maçtan önce tabi ki ekip olarak analizler yapılıyor. Bütün hafta maç üzerine çalışılıyor. Buradaki analizlerden çıkardığımız şeyde Jailson'u uygun gördük. Ayrıca Falette'nin bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan yeni dönmüştü, ritim bulamamıştı. Üç antrenmana çıkmıştı ama tam ritim bulamamıştı. Bununda etkisiyle beraber her şeyi masaya yatırdığımız zaman böyle bir karar aldık ekip olarak. Yani sonuçta böyle devam etmeyecek tabi ki. Sonuçta Jailson bir orta saha oyuncusu. Merkez orta saha oyuncusu. Orada tabi ki en verim alınan yer orasıdır. Ama sezon başından beri biliyorsunuz eksikliklerden kaynaklanan durumlardan dolayı böyle tercihler oldu. Buda onlardan bir tanesiydi. Tabi ki böyle devam etmeyecek" diye konuştu."BENİM SON MAÇIMDI"Kendisinin takımın başında son maçı olduğunu da belirten Göle, "Yönetimimiz gerekeni yapacak. Çalışmalar devam ediyor. Benim lisansım olarak sadece iki maça çıkabiliyorum. Şu an bu benim son maçımdı. Onun dışında gelişen süreci takip edeceğiz" dedi.

