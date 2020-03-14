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Fenerbahçe, Konyaspor, Göle, Spor

Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum"

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Fenerbahçe ruhunu hiçbir şekilde sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Ben kendi açımdan bundan çok büyük utanç duyuyorum ve üzülüyorum" dedi.

14.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:14
Zeki Murat Göle:

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, Fenerbahçe ruhunu hiçbir şekilde sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Ben kendi açımdan bundan çok büyük utanç duyuyorum ve üzülüyorum" dedi.


Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Antrenör Zeki Murat Göle, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın psikolojik durumundan bahseden Antrenör Göle, "Fenerbahçe ruhunu bu akşam hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ben kendi açımdan bundan çok büyük utanç duyuyorum ve üzülüyorum. Bu arada böyle bir oyun beklemiyordum. Maça gelecek olursak; ilk yarıda yüzde 68, ikinci yarıda 72 topa sahip olduk ama bunu her zaman topa sahip olmanın yeterli olmadığını gösteren bir maçtı. Sonuçta topa sahip olurken daha çok hareketli olmanız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha çok üretmeniz gerekiyor. Biz açıkçası bugün hiçbir şey üretemedik. Ofansif ve defansif alanda da hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şeyi doğru şekilde sahaya yansıtamadık. Psikolojik olarak tabii enerjimiz çok düşüktü. Mücadele gücümüz zayıftı. Karşımızda buna zıt olarak da çok dirençli ve mücadele gücü yüksek bir takım vardı. Konyaspor bu açıdan tebrik ediyorum. Zor bir süreç. Fenerbahçe'nin alışık olmadığı, tarihinde çok nadir rastlanan bir süreci yaşıyoruz. 8 maçtır kazanamıyoruz. Ama tarihte her zaman Fenerbahçe zorlukları aşmıştır. Bunları olumlu yöne çevirmiştir. İnşallah bu da en kısa zamanda gerçekleşecektir" dedi. - KONYA

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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