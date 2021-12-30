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Zeki Murat Göle: "Böyle maçlarda konsantrasyon eksikliği yaşanıyor"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Zeki Murat Göle: "Böyle maçlarda konsantrasyon eksikliği yaşanıyor" Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "İki lig aşağıdaki takıma oynarken daha konsantre olmanız gerekiyor.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - - Zeki Murat Göle : "Böyle maçlarda konsantrasyon eksikliği yaşanıyor"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "İki lig aşağıdaki takıma oynarken daha konsantre olmanız gerekiyor. Bunun zararlarını sahada gördük bugün" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe evinde Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afyonspor'u gösterdiği mücadele için tebrik ederek, "Cem Hocayla beraber iyi bir çıkış yakaladılar. Bugün de onu sahaya yansıttılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Onları mücadelerinden dolayı kutluyorum. Böyle maçlarda konsantrasyon eksikliği yaşanıyor. Bunu daha öncede yaşadık. İki lig aşağıdaki takıma oynarken daha konsantre olmanız gerekiyor. Bunun zararlarını sahada gördük bugün. Oyuna iyi başlayamadık. Karşılama anlamında sıkıntılar yaşadık. Birlikte oynamamış oyunculardan oluşan kadrodan dolayı düşünüyoruz. Pozisyon da verdik. 1, 2 tanesi tehlikeliydi. Üretkenlik sıkıntısı yaşadık. Sadece tek bir pozisyonumuz var. Onun dışında müdahale etmek zorunda kaldık. İkinci yarı başlarken değişiklik oldu. Bundan dolayı tempo yapabildik. Sonuçlandırmada problemler yaşıyoruz, bir an önce çözmemiz gerekiyor. Uzatmalarda rakip yoruldu ve fazla mücadele ettiler. Akabinde 2 gol bulduk, tur atlamasını bildik. Bu anlamda sevinçliyiz" dedi.

Zeki Murat Göle: Böyle maçlarda konsantrasyon eksikliği yaşanıyor

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İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor Haberleri

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