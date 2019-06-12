Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında?

Türkiye Milli Takımında 7 resmi maça çıkan oyuncu, Bursaspor ve İstanbulspor'un altyapında forma giydi. Zeki Çelik kaç yaşında, nereli? Zeki Çelik şuanda hangi takımda? Zeki Çelik hayatı, biyografisi haberimizde.

MEHMET ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Genç futbolcu Çelik, 17 Şubat 1997'de Bursa'da dünyaya geldi. Bursaspor altyapısında futbola başlayan Mehmet Zeki Çelik, 1 yıllık Bursa Nilüfer macerasının ardından 2016 yılında İstanbulspor'a geçiş yaptı.

LİLLE TAKIMINDA TOP KOŞTURDU

Bursaspor'un tüm alt yaş kategorilerinde forma giymesine karşın A takımda yer alamayan genç yıldız, 11 kez Türkiye U16, 12 kez Türkiye U17, 2 kez Türkiye U18 ve 8 kez de Türkiye U21 formaları giydi. Mehmet Zeki Çelik, İstanbulspor adına 69 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol atıp 1 asiste imza attı. Temmuz 2018'de 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu ve 2018-19 sezonunda toplam 36 resmi maça çıkıp 1 gol, 5 asistlik katkı sağlamayı başardı.

A Milli Futbol Takımı ile 7 resmi maça çıkan Çelik, Özbekistan'a karşı oynanan hazırlık maçında 2 gol kaydederek A Mili Takım forması ile ilk gol sevincini yaşamış oldu ve ülkesine galibiyeti getirdi.