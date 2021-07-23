Zeki ÇELİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zeki ÇELİK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Karamustafa köyü sakinlerinden Merhum Ali ÇELİK'in oğlu Merhum Abdurahman ÇELİK'in abisi Tuncer, Dinçer ve Oltan ÇELİK'in babaları Hasan ÇELİK, Hasan GÜNER ve Miraç YILMAZ'ın kayınpederleri Zeki ÇELİK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye camiinde kılınacak Cuma namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Tuncer ÇELİK: 0537 245 89 21

23 Temmuz 2021, Cuma

Kaynak: Habermetre