Zeki Çelik Galatasaray'a mı geliyor?
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Peki, Zeki Çelik Galatasaray'a mı geliyor?

Zeki Çelik'in kulüplerin anlaşması durumunda sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı biliniyor. Zeki Çelik Galatasaray'a mı geliyor?

SÜPER LİG'DE TRANSFER YARIŞI DEVAM EDİYOR

Yeni sezonun başlamasına saatler kala Süper Lig'de heyecan dorukta. Avrupa'da da hareketli saatler yaşanırken, dört büyük kulüp olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde tempoyu artırmış durumda.

GALATASARAY YILDIZLARLA KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız isimleri transfer ederek gücüne güç katan Galatasaray, yerli rotasyonunu da güçlendirmek istiyor.

SAĞ BEK İÇİN MİLLİ TAKVİYE PLANI

Sağ bek pozisyonunda yerli bir isme yönelme kararı alan Galatasaray, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bu bölgeye Türk bir futbolcu dahil etmeyi planlıyor. Hedefteki isim ise milli oyuncu Zeki Çelik.

ROMA İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekibi Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Zeki Çelik için önümüzdeki haftalarda resmi temaslara başlamayı planlıyor. Daha önce de gündeme gelen oyuncunun, kulüplerin anlaşması hâlinde Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Osman DEMİR
