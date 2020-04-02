Zeki Çelik: "Beni en zor zorlayan oyuncu Neymar" Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karantina günlerinden antrenmanlarını sürdürdüğünü vurgulayan Zeki Çelik, "Kulübün belirlediği programa göre evde antrenmanlarımı yapıyorum. Fransa'ya ilk geldiğimde fiziksel olarak sıkıntı yaşadım." dedi.

Zeki Çelik sözlerini, "PSG ile oynamak zor. Ligde beni en çok zorlayan oyuncu Neymar." ifadeleriyle sürdürdü.

Hedeflerini de açıklayan milli futbolcu, "Hedeflerim arasında Premier Lig'de oynamak var ancak şu anda herhangi bir takımdan teklif yok. Fransa'da beni ve Yusuf Yazıcı'yı çok seviyorlar. Hiçbir zaman art niyetli olmadılar." şeklinde konuştu.