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Zeki Çelik, Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesine olumlu tarafından bakıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'nın Lille takımında forma giyen genç oyuncusu Zeki Çelik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesinin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ancak daha tecrübeli bir takım olarak şampiyonaya...

29.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:28

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'nın Lille takımında forma giyen genç oyuncusu Zeki Çelik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesinin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ancak daha tecrübeli bir takım olarak şampiyonaya gideceklerini söyledi.

Başarılı savunma oyuncusu Zeki Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'da liglerin tescil edildiğini ve yeni sezonun 22 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatarak, "3 aylık bir ara verdik, futbolcular da artık başlamak istedi. Bu sezon öncesinin de öncesinin hazırlığı. Çok hafif antrenmanlar yapıyoruz. Temmuz'un 3'üne kadar çalışıp sonra 10 günlük yine ara vereceğiz. Sonra yeni sezon için çalışmalarımıza hız vereceğiz." dedi.

Fransa'da liglerin tescil kararının erken verilip verilmediğiyle ilgili Zeki, "O dönemde Fransa'da gerçekten vaka sayısı çok fazlaydı. Hükümet de biraz maçları başlatmaktan korktu. Biraz erken karar alındı ama o dönem için doğruydu. Şimdi baktığımız zaman, 'Evet, oynanabilirdi.' diyoruz. O dönem bizler de oynamaktan korkmuştuk. Başlayan liglerde çok fazla sakatlık oldu. Bu açıdan baktığımızda doğru bir karardı. Lig iptal olmadan önce çok formdaydık. Lig bir anda bitince hayal kırıklığı oldu, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalma hayalimiz vardı. Olmadı, nasip değilmiş." diye konuştu.

"İnşallah 2021'de çok iyi işler yapacağız, umutluyum"

Zeki Çelik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın salgın nedeniyle bir yıl ertlenmesiyle ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"Avrupa Şampiyonası'nı oynamayı çok istiyorduk. Ama salgın buna engel oldu. Sakat oyuncularımızın fazla olduğunu düşünürsek ertelenmesi bizim için bir açıdan da iyi oldu. Daha iyi hazırlanacağız. 2021'de daha tecrübeli bir takım olacağız. Bütün oyuncular liglerinde daha fazla süre alacak. İnşallah 2021'de çok iyi işler yapacağız, umutluyum. Ben bu takımdan gerçekten çok umutluyum. Genç bir takımız ve turnuva tecrübemiz az ama turnuvalara girdiğimizde iyi işler yapacağız. 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi göreceğiz. Daha sonra Dünya Kupası'na da katılırsak orada da çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."

Milli takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu dile getiren Zeki, "Gerçekten milli takımın havası çok güzel. Milli takıma gitmeyi dört gözle bekliyorum her zaman. Şimdiden çok da özledik orada oynamayı. Arkadaşlık çok iyi. Kamplarda herkes birbirinin odasına girip şakalaşabiliyor. Bu ortamımız bize başarıyı getirdi. Her zaman takım arkadaşlığı başarı için en önemli sebeplerden biridir." ifadelerini kullandı.

"Şenol hoca her zaman bizim öz güvenimizi yükseltiyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de öven 23 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Şenol hoca her zaman bizim öz güvenimizi yükseltiyor. Konuşmaları gerçekten çok etkileyici. Beni çok etkiliyor. İstediği şeyleri net yansıtıyor. Takım olgusunu da çok iyi oluşturduğu için başarı yakaladık. Herkese sıcak yaklaşıyor. Herkes de hocamızla mutlu olduğu için başarı geliyor."

Türk halkına milli takımla ilgili mesaj veren Zeki Çelik, "Milli takımda oynayan futbolcular her zaman yüzde yüzüyle oynuyor. Nasıl bir taraftar sahaya çıkıp oynamak istiyorsa bizler de gerçekten öyle oynuyoruz. Bu milli takım, hiçbir zaman pes etmez. Bunun bilincindeyiz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na da iyi hazırlanarak kendimizi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'ya karşı grup eleme maçlarında gösterdikleri performansın Fransa'daki yankısını da anlatan Zeki, "Burada Türk futbolunu tanımayanlar var. İlk maçı kazanınca kulübe geldiğimizde herkes bizi tebrik etti. Fransız futbolcular oyunumuzu beğendi. Burada yaşayan Türkleri çok mutlu ettik. Güzel bir tecrübeydi bizim için." dedi.

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"Lille'den de daha büyük bir takım olursa transfer olabilirim"

Zeki, kariyer planlamasıyla ilgili şu an pek düşünmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lille, Avrupa'da çok iyi bir kulüp. Kendimi geliştirebileceğim, Lille'den de daha büyük bir takım olursa transfer olabilirim. Özellikle düşündüğüm bir lig yok. Teklif gelirse biz de menajerim ve ekibimle değerlendirmemizi yaparız. İyi bir teklif olması durumunda Lille de değerlendirir zaten. Lille her zaman oyuncularını daha büyük kulüplere gönderir. Eğer kalırsam da burada mutluyum. Lille her zaman hedefi olan bir kulüp."

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"Yusuf Yazıcı yeni sezonda büyük bir patlama yapabilir"

Zeki Çelik, Lille'deki takım arkadaşı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını atlattığını ve yeni sezonda büyük beklentilerin olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an durumu çok iyi, antrenmanlara başladı. 13 Temmuz'dan sonra tamamen takımla yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Yusuf, Arsenal'e giden Pepe'nin yerine alındı. Yusuf, aynı tarzda bir oyuncu değil, mevkisi farklıydı. Oynadığı maçlarda iyiydi ama bizle sezon başı antrenmanı yapmadığı için ilk başlarda kuvvet sıkıntısı yaşadı. Tam iyi oynamaya başladığında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yusuf Yazıcı yeni sezonda büyük bir patlama yapabilir, herkes böyle düşünüyor. İnşallah, umduğumuz gibi olur."

Türkiye'deki yabancı kuralının genç futbolcuların Avrupa'ya gitmesine etkisini değerlendiren Zeki, "Avrupa'ya giden oyuncuların hepsinin bir hedefi var. Türkiye'de yabancı sınırlaması varmış, yokmuş, bununla hiç ilgilenmiyorlar. Hepsi arkadaşım, hepsi kendini geliştirmek istiyor. Bu yüzden Avrupa'ya açıldıklarını düşünüyorum. Türkiye'deki genç futbolcular daha da bilinçlendi. Bundan sonra daha fazla Avrupa'da oynamak istenecek. Benim hedefim her zaman Avrupa'da büyük takımlarda oynamaktı. Bu yüzden Fransa'yı bir adım olarak seçtim. Her zaman futbolumu geliştirmek istiyorum. TFF 1. Lig'de oynarken de burada oynarken de görüşüm aynı. Lille'den teklif geldi. Lille'nin yetiştirip sattığı futbolcuları biliyordum. Benim için iyi bir fırsat olacağını biliyordum ve kararımı buradan yana kullandım." şeklinde görüş belirtti.

"Süper Lig'den hiç teklif gelmedi"

Zeki Çelik, İstanbulspor'da forma giyerken doğrudan Lille takımına geldiğini ve bu süreçte Süper Lig'den teklif almadığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulspor'da oynarken, bana ya da o dönem kulübüm İstanbulspor'a hiçbir Süper Lig kulübünden transferim için teklif gelmedi. Hep söylentiler oluyordu. Uzun yıllar performansımı sürdürürsem Avrupa'da kalacağımı düşünüyorum. Türkiye'ye şu an dönmeyi düşünmediğim için hangi takımda oynayabilirim diye de düşünmedim açıkcası. Gün gelir, teklif olur o zaman düşünürüz. Sempati duyup, illa şu takımda oynayacağım diye bir şey söz konusu değil."

Beğendiği sağ beklerin videolarını mutlaka izlediğini ve kendini sürekli geliştirdiğini anlatan Zeki Çelik, kendisini en çok zorlayan sporcuları da anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beni en çok Neymar zorluyor. Ona karşı oynamak çok zor. Bir de PSG'de oynuyor ve onlar öne geçti mi daha da zor oluyor. Çünkü biz skoru yakalamak için hücum ettiğimiz zaman daha fazla açık alan buluyor. Böyle olunca onu tutmak daha da zorlaşıyor. Mbappe de öyle. Bir de Ben Arfa da çok kaliteli bir oyuncu. Ben ilk Fransa'ya geldiğimde Rennes'te oynuyordu. Onu tutmak da çok zor. Fransa'da PSG çok kaliteli bir takım. Onlarla oynarken de zaten bunu hissediyorsunuz. Diğer takımların kalitesi de iyi ama PSG çok büyük yıldızları rahat alabildiği için biraz ligi domine ediyor."

Zeki Çelik, Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesine olumlu tarafından bakıyor

Kaynak: AA

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