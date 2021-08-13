ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI

ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI
Habermetre - Haberler | Toplum

ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI Yeni sesler ve yetenekler arayan Çankırı Belediyesi, "Zeki Babadağ Ses Yarışması" düzenliyor.

ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI Yeni sesler ve yetenekler arayan Çankırı Belediyesi, "Zeki Babadağ Ses Yarışması" düzenliyor. 7-15 yaş aralığında Türk Halk Müziği dalında düzenlenecek yarışmanın başvuruları ise 16 Ağustos'ta başlıyor. Kayıtlar, Devlet Bahçeli Parkı'ndaki yeni yerine taşınan Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisinden alınacak.

Başvuru Tarihleri: 16-27 Ağustos 2021

Müracaat Yeri: Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi

Duyurular "Çankırılılar ! Vergi Ödemek İçin Yorulmayın! " Asansörlerde Yıllık Kontrol VADESİNDE ÖDENMEYEN BORÇLAR İLANI ( BİNA, ARSA, ARAZİ VERGİLERİ, TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KATKI PAYI, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN REKLAM VE CEZA TAHAKKUKLARI) ÇANKIRI VALİLİĞİNDEN GENEL EMİRLER ÇANKIRI BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ("S" PLAKALAR) HİZMET YÖNETMELİĞİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bina, Arsa, Arazi Vergileri ile Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ve Cezaları Zaman Aşımı Listesi Çankırı Merkez TOKİ Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kuralarının Sonuçları BORÇLULAR LİSTESİ HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/ YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA İZİN BELGESİ ALAN FİRMALARIN LİSTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇME SUYU ŞUBAT AYI ANALİZLERİ TEFTİŞ RAPORU ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 21:32:09. #1.15#

title