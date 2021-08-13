ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI

ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI Yeni sesler ve yetenekler arayan Çankırı Belediyesi, "Zeki Babadağ Ses Yarışması" düzenliyor.

ZEKİ BABADAĞ SES YARIŞMASI BAŞVURULARI Yeni sesler ve yetenekler arayan Çankırı Belediyesi, "Zeki Babadağ Ses Yarışması" düzenliyor. 7-15 yaş aralığında Türk Halk Müziği dalında düzenlenecek yarışmanın başvuruları ise 16 Ağustos'ta başlıyor. Kayıtlar, Devlet Bahçeli Parkı'ndaki yeni yerine taşınan Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisinden alınacak.

Başvuru Tarihleri: 16-27 Ağustos 2021

Müracaat Yeri: Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi

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Kaynak: Habermetre