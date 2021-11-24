Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Göreve Başladı

BATMAN (Habermetre) - ??????Genel Müdürlüğümüz uhdesinde kurulan? Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Batman İl Müftüsü Turgut Erhan ??12. 11. 2021 tarihinde görevine başladı.

Bu vesile ile kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Turgut Erhan'a çiçek takdiminde bulunarak yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

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