Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu
Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması ANKARA - Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu...
03.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:32
Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri
AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu
AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması ANKARA - Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu takip ediliyor.
Kaynak: AA