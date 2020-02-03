Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu
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Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu

Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması ANKARA - Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu...

03.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:32
Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu

Hastane odasında yapılan dezenfekte işlemleri

AA Kameramanı Mesut Tankulu'nun anonsu

AA Kameramanı Mesut Tankulu'ndan kan örneği alınması - salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu takip ediliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumu
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