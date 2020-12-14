Zeka şampiyonasında Manisa'yı Demircili öğrenciler temsil edecek
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Zeka şampiyonasında Manisa'yı Demircili öğrenciler temsil edecek

14.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:00
Zeka şampiyonasında Manisa'yı Demircili öğrenciler temsil edecek

Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen "Okullar Arası Zeka Şampiyonası"nda Manisa'yı temsil edecek.

Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen "Okullar Arası Zeka Şampiyonası"nda Manisa'yı temsil edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl online olarak gerçekleştirilen yarışmanın Manisa bölümünün birinciliğini Demirci Nezip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi kazandı.

Okulun 10. sınıf öğrencileri Seyhan Gülbay, Ramazan Karabıyık, Esra Ersöz, Ahmet Can Demir ve Tunahan Doğan, ocakta yapılacak bölge şampiyonasında yarışacak.

Öğretmen Seher Yaka, öğrencilerle her akşam online ortamda çalıştıklarını söyledi.

Bölge şampiyonasında Demirci'yi ve Manisa'yı temsil edeceklerini vurgulayan Yaka, "Buradan da başarıyla çıkma hedefindeyiz." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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