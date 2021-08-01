Zekâ oyunlarında sertifika heyecanı

01 AĞUSTOS 2021BASIN DUYURUSUZeka oyunlarında sertifika heyecanıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Zeka Oyunları Akademisi'nde sertifika heyecanı yaşandı.

01 AĞUSTOS 2021

BASIN DUYURUSU

Zeka oyunlarında sertifika heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Zeka Oyunları Akademisi'nde sertifika heyecanı yaşandı.

Eğitimin her kademesinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyerek eğitim çıtasını yükseltmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini de verimli geçirmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 9-10 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Zeka Oyunları Akademisi düzenlendi. Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde eğitmen Hanife Altınışık eşliğinde verilen eğitimlerde, zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran ve çabuk öğrenmeyi sağlayan geleceğin eğitim metodu zeka oyunları çocuklara öğretildi. Öğrencilere gruplar halinde sudoku, amiral battı, uçaklar, fenerler, sihirli piramitler ve apartmanlar olmak üzere 6 zeka oyunu öğretildi.

Eğitimin sonunda yapılan turnuvada dereceye girenler ve katılım sağlayan tüm öğrencilere, Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitimi destekleyici birbirinden farklı programlar düzenlediğini söyleyen Başkanvekili Halide Serpil Şahin, zeka oyunlarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çocukların bilinçsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Şahin, günümüzde yapılan sınavlarda da zeka ve mantık sorularının ağırlık kazandığını dile getirdi. Akademiye katılan tüm öğrencileri tebrik eden Şahin, geleceğimizin teminatı olan çocuklara başarılı ve mutlu bir hayat diledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre