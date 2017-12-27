Zeka'nın İki Yeni Mali Destek Programı Tanıtıldı

Kütahya Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, KOBİ'lere yönelik hazırladıkları "Gelişen KOBİ Mali Destek Programı" ile imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik, uluslararasılaşma ve markalaşma boyutlarında gelişmelerini ve bölgenin rekabet gücünün artmasına katkı sağlamalarını amaçladıklarını belirtti.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) toplantı salonunda, 2018 için hazırlanan toplam 30 milyon lira bütçeli "Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP)" ile "Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)" tanıtıldı.



Kütahya Valisi ve ZEKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, toplantıda yaptığı konuşmada, 2011'den bu yana sürdürülen mali destek programlarından ikisinin daha açılışını gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Nayir, "Bölgemizdeki KOBİ'lere yönelik hazırlamış olduğumuz GEKOP ile imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin Ar-Ge, yenilik, uluslararasılaşma ve markalaşma boyutlarında gelişmelerini ve bu vesileyle bölgemizin rekabet gücünün artmasına katkı sağlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.



GEKOP kapsamında KOBİ'lerin hazırladığı projelere ayrılan mali kaynak tutarının toplam 15 milyon lira olduğunu, proje başına 800 bin liraya varan miktarlarda destek sağlanacağını dile getiren Nayir, "Bölgemizdeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlamış olduğumuz ÇEDEP ile ise Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta sürdürülebilir bir çevre için modern ve yenilikçi altyapıların tesis edilmesi suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanacağını düşünüyorum. Bu projenin mali kaynak tutarı da toplam 15 milyon lira olup proje başına 1,2 milyon liraya varan miktarlarda destek sağlanacaktır." dedi.



Uşak Valisi Salim Demir ise insana yaraşır yaşam koşullarının sağlanmasının toplum refahının olmazsa olmaz şartlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle, kalkınmaya yönelik politikaların hayatın sosyal ve ekonomik alanları başta olmak üzere her alanını kapsayacak biçimde çeşitlendirilmesi büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.



ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, proje teklif çağrısı kapsamında ZEKA'nın bugüne kadar 368 proje için yaklaşık 110 milyon lira destek sağladığını ve bölgede 255 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.



Toplantının sonunda ZEKA Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül tarafından 2018 yılı proje teklif çağrıları ile ilgili bilgi verdi.