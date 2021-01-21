'Zeka Gücü' ve 'İçimdeki Hazine' en iyi örnekler arasında

'Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü' (IEEE), Turkcell'in çocuklara yönelik geliştirdiği 'Zeka Gücü' ve 'İçimdeki Hazine' mobil uygulamalarını, veri gizliliği ve şeffaflığına yönelik yaklaşımlarından ötürü örnek uygulama seçti.

Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon ve telekomünikasyon başta olmak üzere birçok alanda mühendislik teorisi ve uygulamalarının gelişimi için çalışan 'Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü' (IEEE), Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğü 'Zeka Gücü' ve 'İçimdeki Hazine' projelerinin mobil uygulamalarını çocuklar için geliştirilen örnek uygulamalar arasında gösterdi. Türkiye'den yalnızca Turkcell uygulamalarının girdiği listede on ülkeden toplamda on bir proje yer aldı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 150 ülkede 430 bine yakın üyesi bulunan enstitü, çocuklarla ilgili mobil uygulamalar ve bu uygulamaların veri gizliliği yönünden uygunluğuna yönelik tüm dünyadan örnekler topluyor, ardından da bu uygulamaları bağlantılı olduğu yayınlarda ayrıntılı şekilde anlatıyor.

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA GELİŞTİRİLDİ

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında geliştirdikleri uygulamaların dünya çapında saygın kuruluşlar tarafından örnek gösterilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Ergenekon "İçinde olduğumuz pandemi süreci, toplumsal fayda gözeten teknoloji odaklı projelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Turkcell kurulduğu günden bu yana Türkiye'den kazandığını yine Türkiye'ye veren bir şirket oldu. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımız ve bilgi birikimimiz ile sosyal engelleri kaldıracak ve toplumsal fırsat eşitliğine destek olacak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ON BİNLERCE ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

'Zeka Gücü'nün çocukların teknoloji alanındaki yetkinliklerini arttırmak amacıyla robotik kodlama, uzay bilimleri, yapay zeka gibi konularda eğitimlere ücretsiz erişebilecekleri bir eğitim platformu olduğunu söyleyen Ergenekon, "2016 yılında hayata geçirilen 'Zeka Gücü' yüz yüze ve mobil eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, çocukların teknoloji alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Zeka Gücü eğitim platformu; Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısını kullanıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen 'Zeka Gücü' projesinde bugüne kadar 80 binden fazla öğrenciye ulaşıldığını ve pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte toplamda 50 bin saat online eğitim verildiğini aktaran Ergenekon, "Proje kapsamında geçen yıl binden fazla öğrenciye Maker ve Robotik Kodlama Kiti dağıtıldı, 14 yeni laboratuvar ve bugüne kadar 41 şehirde 59 Zeka Gücü Laboratuvarı kuruldu" diye konuştu.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SINIFLAR

Otizmli çocuklar için özel eğitim sınıfları ve mobil uygulama olarak tasarlanan, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülen 'İçimdeki Hazine' projesi ile sadece 2020'de 30 binden fazla otizmli öğrenciye ulaşıldığını dile getiren Ergenekon, sözlerine şöyle son verdi:

"Başlangıcından bu yana 60 bine yakın otizmli öğrencinin gelişimine destek sağlayan projenin mobil uygulamasında; çocuk psikologları ve eğitmenler eşliğinde geliştirilen eğitim içerikleri ile çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olan içeriklerin yanı sıra, aileler ve özel eğitim öğretmenleri için de anlık rapor ve bilgilendirici içerikler sunuluyor. Pandemi döneminde EBA üzerinden de otizmli çocuklara ulaştırılan uygulama içeriklerine sosyal mesafe, el hijyeni, maske kullanımı gibi eğitimler de eklendi. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 18 ildeki okulda kurduğumuz 21 adet 'İçimdeki Hazine' özel sınıflarında 3 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı