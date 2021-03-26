Zeka Gücü projesinde, Kırşehirli gençlere ödül

Türkiye'de, bir GSM Operatörü tarafından düzenlenen 'Zeka Gücü Projesi' kapsamında düzenlenen yarışmada Kaman ilçesinden 2 genç jüri özel ödülü aldı.

Türkiye'de, bir GSM Operatörü tarafından düzenlenen 'Zeka Gücü Projesi' kapsamında düzenlenen yarışmada Kaman ilçesinden 2 genç jüri özel ödülü aldı.

Türkiye genelinde toplamda 150 Bilim ve Sanat Merkezinden, 305 takımın katılım sağladığı ve online yapılan "Zekatlon" yarışmasında Kaman Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Önder Mermer ve Mertcan Bektaş öğretmenlerinden aldıkları danışmanlık ile birlikte oluşturdukları "Akıllı Sera" projesiyle Jüri Özel Ödülü aldı.

Öğrencilerin başarısı ile ilgili açıklamada bulunan Bilim Sanat Merkezi Müdürü Hakan Avan, "Kaman Bilim ve Sanat Merkezi olarak Türkiye genelinde elde edilen bu büyük başarıdan dolayı başta danışman öğretmenimiz Nuri Şensoy olmak üzere emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Projenin geliştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı