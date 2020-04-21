Zeka Gücü öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek Turkcell'in, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Zeka Gücü projesi kapsamında Türkiye genelindeki 28 ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde açtığı Zeka Gücü Teknoloji Sınıflarında okuyan öğrenciler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek için harekete geçti.

Turkcell'in, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Zeka Gücü projesi kapsamında Türkiye genelindeki 28 ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde açtığı Zeka Gücü Teknoloji Sınıflarında okuyan öğrenciler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek için harekete geçti.

Turkcell açıklamasına göre, Zeka Gücü öğrencileri, öğretmenlerinin destekleriyle sınıflarındaki 3D yazıcıları kullanarak sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan yüz siperliklerinden üretmeye başladı.

Turkcell'in sınıflara göndereceği mevcut 3D yazıcılara ilave 20 yeni yazıcıyla ayda 5 binden fazla yüz siperliği üretilmesi planlanıyor.

Yüz siperlikleri, sağlık çalışanlarının yanı sıra görevli polis memurlarına da dağıtılıyor.

"Sağlık çalışanlarına her türlü desteği vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Zeka Gücü sınıfı öğrencilerinin sağlık çalışanlarına destek için böyle bir projeye imza atmalarından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük özveriyle çalışan sağlık personelimize elimizdeki tüm imkanlarla destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Zeka Gücü sınıflarımızda görevli öğretmenlerimizin örnek alınacak destekleriyle geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımız, sağlık çalışanları için hayati öneme sahip olan ekipmanları üretmeye başladı. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza yaptığımız yatırımların bu şekilde geri dönmesine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz.

İnanıyorum ki, bu zor dönemi 7'den 70'e her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde minimum hasarla atlatacağız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak bundan sonra da elimizdeki tüm teknolojik imkanları hayata değer katmak adına kullanmaya devam edeceğiz."

İhtiyaca göre üretim gerçekleşiyor

Zeka Gücü sınıflarında yüz siperliklerinin yanı sıra solunum güçlüğü çeken hastaların solunum yollarını görüntülemekte kullanılan videolaringoskopi cihazlarının kullan-at parçaları da üretiliyor.

Videolaringoskopi, entübasyon sırasında suni solunum cihazı desteği sağlanacak hastaların, doktor ve diğer sağlık çalışanlarıyla minimum temas sağlamasını, bu sayede de oluşabilecek enfeksiyon riskini minimuma indirmeyi sağlıyor.

Zeka Gücü sınıflarında 3 boyutlu tasarım dersi gören öğrenciler, kendi geliştirdikleri modelleri dünyanın birçok yerinden kodların paylaşıldığı sitelere yüklüyor, oradaki tasarımları da modifiye ediyor.

Öğretmen ve öğrenciler, gruplar halinde beyin fırtınası yaparak yeni ürünler ve yapılabilecek modifikasyonları istişare ediyor. Buradan çıkan fikir ve modeller denenerek optimum ürün geliştiriliyor ve ortaya çıkan ürünün projesi diğer BİLSEM'lerle paylaşılıyor.

Zeka Gücü sınıflarının bulunduğu illerdeki hastaneler, internet üzerinden öğretmen ve öğrencilere hangi parçalara ihtiyaçları olduğunu bildiriyor.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı da sağlık personeli için gereken malzemeleri Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Zeka Gücü sınıflarına iletiyor. Ardından öğretmenler ve öğrenciler, mevcut ekipman modellerini ihtiyaca göre modifiye ederek üretime geçiriyor.

Sınıflarda sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu farklı cihaz parçaları için de tasarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sınıf içi eğitimler online ortamda

Öte yandan, Zeka Gücü sınıflarında yıl boyu devam eden sınıf içi eğitimler, uzaktan eğitim döneminde zekaguculms.turkcell.com.tr online platformuna taşındı.

Öğrenciler, 3 gün sürecek online eğitimlerde 3 boyutlu tasarım yapmayı, kendi animasyonlarını oluşturmayı ve mobil uygulamalarını geliştirmeyi öğrenecek.

Online platformda öğrencilere etkileşimli bir ders ortamı sunmak için eğitim kurumlarına odaklı olarak geliştirilmiş, özgür ve açık kaynak kodlu bir web konferans yazılımı olan BigBlueButton kullanılıyor.

Yazılım sayesinde öğrenciler, Turkcell Zeka Gücü eğitmenlerinin de izniyle yaptıkları tasarımları ekranlarında paylaşarak diğer öğrencilerin görmesini sağlayabilecekleri gibi, dijital beyaz tahta üzerinde eğitmenin sorularını cevaplayabiliyor.

Turkcell Zeka Gücü eğitmenleri hazırladıkları etkileşimli sunumlar ve videolar sayesinde öğrencilerin daha rahat anlamasına yardımcı olurken, ekran paylaşımı özelliğiyle uygulamalı olarak eğitime devam edebiliyor.

Öğrenciler eğitmenlerin paylaştığı ders notlarını anlık olarak görüntüleyebilirken, ders sırasında eğitmenin sorduğu etkileşimli sorulara da yanıt verebiliyor.

Kaynak: AA