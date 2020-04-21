SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Zeka Gücü öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek - Ekonomi
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

Zeka Gücü öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek

Turkcell'in, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Zeka Gücü projesi kapsamında Türkiye genelindeki 28 ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde açtığı Zeka Gücü Teknoloji Sınıflarında okuyan öğrenciler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek için harekete geçti.

21.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:12
Zeka Gücü öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek

Turkcell'in, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Zeka Gücü projesi kapsamında Türkiye genelindeki 28 ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde açtığı Zeka Gücü Teknoloji Sınıflarında okuyan öğrenciler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek için harekete geçti.

Turkcell açıklamasına göre, Zeka Gücü öğrencileri, öğretmenlerinin destekleriyle sınıflarındaki 3D yazıcıları kullanarak sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan yüz siperliklerinden üretmeye başladı.

Turkcell'in sınıflara göndereceği mevcut 3D yazıcılara ilave 20 yeni yazıcıyla ayda 5 binden fazla yüz siperliği üretilmesi planlanıyor.

Yüz siperlikleri, sağlık çalışanlarının yanı sıra görevli polis memurlarına da dağıtılıyor.

"Sağlık çalışanlarına her türlü desteği vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Zeka Gücü sınıfı öğrencilerinin sağlık çalışanlarına destek için böyle bir projeye imza atmalarından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük özveriyle çalışan sağlık personelimize elimizdeki tüm imkanlarla destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Zeka Gücü sınıflarımızda görevli öğretmenlerimizin örnek alınacak destekleriyle geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımız, sağlık çalışanları için hayati öneme sahip olan ekipmanları üretmeye başladı. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza yaptığımız yatırımların bu şekilde geri dönmesine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz.

İnanıyorum ki, bu zor dönemi 7'den 70'e her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde minimum hasarla atlatacağız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak bundan sonra da elimizdeki tüm teknolojik imkanları hayata değer katmak adına kullanmaya devam edeceğiz."

İhtiyaca göre üretim gerçekleşiyor

Zeka Gücü sınıflarında yüz siperliklerinin yanı sıra solunum güçlüğü çeken hastaların solunum yollarını görüntülemekte kullanılan videolaringoskopi cihazlarının kullan-at parçaları da üretiliyor.

Videolaringoskopi, entübasyon sırasında suni solunum cihazı desteği sağlanacak hastaların, doktor ve diğer sağlık çalışanlarıyla minimum temas sağlamasını, bu sayede de oluşabilecek enfeksiyon riskini minimuma indirmeyi sağlıyor.

Zeka Gücü sınıflarında 3 boyutlu tasarım dersi gören öğrenciler, kendi geliştirdikleri modelleri dünyanın birçok yerinden kodların paylaşıldığı sitelere yüklüyor, oradaki tasarımları da modifiye ediyor.

Öğretmen ve öğrenciler, gruplar halinde beyin fırtınası yaparak yeni ürünler ve yapılabilecek modifikasyonları istişare ediyor. Buradan çıkan fikir ve modeller denenerek optimum ürün geliştiriliyor ve ortaya çıkan ürünün projesi diğer BİLSEM'lerle paylaşılıyor.

Zeka Gücü sınıflarının bulunduğu illerdeki hastaneler, internet üzerinden öğretmen ve öğrencilere hangi parçalara ihtiyaçları olduğunu bildiriyor.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı da sağlık personeli için gereken malzemeleri Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Zeka Gücü sınıflarına iletiyor. Ardından öğretmenler ve öğrenciler, mevcut ekipman modellerini ihtiyaca göre modifiye ederek üretime geçiriyor.

Sınıflarda sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu farklı cihaz parçaları için de tasarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sınıf içi eğitimler online ortamda

Öte yandan, Zeka Gücü sınıflarında yıl boyu devam eden sınıf içi eğitimler, uzaktan eğitim döneminde zekaguculms.turkcell.com.tr online platformuna taşındı.

Öğrenciler, 3 gün sürecek online eğitimlerde 3 boyutlu tasarım yapmayı, kendi animasyonlarını oluşturmayı ve mobil uygulamalarını geliştirmeyi öğrenecek.

Online platformda öğrencilere etkileşimli bir ders ortamı sunmak için eğitim kurumlarına odaklı olarak geliştirilmiş, özgür ve açık kaynak kodlu bir web konferans yazılımı olan BigBlueButton kullanılıyor.

Yazılım sayesinde öğrenciler, Turkcell Zeka Gücü eğitmenlerinin de izniyle yaptıkları tasarımları ekranlarında paylaşarak diğer öğrencilerin görmesini sağlayabilecekleri gibi, dijital beyaz tahta üzerinde eğitmenin sorularını cevaplayabiliyor.

Turkcell Zeka Gücü eğitmenleri hazırladıkları etkileşimli sunumlar ve videolar sayesinde öğrencilerin daha rahat anlamasına yardımcı olurken, ekran paylaşımı özelliğiyle uygulamalı olarak eğitime devam edebiliyor.

Öğrenciler eğitmenlerin paylaştığı ders notlarını anlık olarak görüntüleyebilirken, ders sırasında eğitmenin sorduğu etkileşimli sorulara da yanıt verebiliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

2'nci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok hangi ürünleri satın alındı? Ekonomi
2'nci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok hangi ürünleri satın alındı?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Ekonomi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı Ekonomi
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı Ekonomi
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak Ekonomi
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak Ekonomi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Mustafa Keser Murat Dalkılıç
Spor Shane Larkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Zeka Gücü öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 14:44:51. #1.14#
title