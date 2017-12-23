Zeka'dan Utso Stratejik Planlama Yönetimi Projesine Destek

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Teknik Destek Programı kapsamında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'na Stratejik Plan Eğitim ve Hazırlama Hizmeti konusunda eğitim ve danışmanlık desteği başladı.



Zafer Kalkınma Ajansı, yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden projelerinin hazırlık aşamasına katkı sağlama ve uygulama aşamalarında da uygulanabilirliği açısından danışmanlık ve eğitim konularında destek vermektedir. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'na sağlanan destek ile hazırlanacak 4 senelik stratejik plan ve alınacak stratejik plan eğitim hizmetleri sayesinde; odanın 2018-2021 yılında yapacağı faaliyetler planlamasının yapılması, odanın kurumsal yapısının daha da geliştirilmesi, oda üyelerinin çözüm odaklı çalışan bir odadan hizmet alması, odanın TOBB Akreditasyon Sisteminde devamlılığının sağlanması ve yönetim kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.



Zafer Kalkınma Ajansı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; "Rekabetçi üstünlük sağlayabilmemiz için esnek, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan bir yapıya sahip olmamız ve bu yapıyı etkin şekilde planlamamız ve yönetebilmemiz gerekmektedir. Zafer Kalkınma ile ortak yürüteceğimiz bu projenin Odamızın Stratejik Planlama alanındaki çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağı şüphesizdir. Projemizde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - UŞAK