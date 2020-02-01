ZEKA'dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret

01.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:49

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerini ziyaret etti.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Yaptığı açıklamada, "Genel Sekreterimiz Veli Oğuz ziyaretinde, teknik personelimiz ile birlikte proje üretimi konusunda istişarelerde bulundu. Altıntaş için yeni projeler üretmek hedefimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ile, il ve ilçelerde yürütülen projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunduklarını belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Dumlupınar ilçemiz için istişarelerde bulunma fırsatı bulduk. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA